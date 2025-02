per Mail teilen

Zutaten:

200 g gehackte Mandeln

100 g Puderzucker

50 g Nougat

2 EL Wasser

2 Tropfen Bittermandelaroma

½ TL Kakaopulver, stark entölt

½ TL Ceylonzimt

Zubereitung:

Die gehackten Mandeln in einer beschichteten Pfanne ohne Zugabe von Fett anrösten. Mandeln und Puderzucker in einer elektrischen Mühle (notfalls Blitzhacker) fein mahlen. Bittermandelaroma ins Wasser tropfen und zu der Masse geben.

Nochmal alles kurz mahlen, um das Wasser unterzumischen. Aber nicht zu lange, weil sich sonst das Mandelöl absetzt. Sollte die Masse noch geschmeidig genug sein, noch einen weiteren EL Wasser zugeben. Sie ist perfekt, wenn sie zäh klebt.

Die nun fertige Rohmarzipanmasse zu einer Rolle formen, mit gut 2 cm Durchmesser und in Klarsichtfolie kurz in den Kühlschrank legen, falls sie zu sehr klebt.

Den Nougat für die Füllung in kleine Würfel schneiden. Die Marzipanrolle in 2 cm große Stücke teilen. In jedes Stück ein Nougatwürfelchen drücken und dann zwischen den Handflächen zu einer Marzipankartoffel rollen.

Zimt und Kakao mischen und in eine mittelgroße Schüssel geben. Die Marzipankartoffeln in die Schüssel umfüllen und die Schüssel nun sachte im Kreis schütteln. So kriegen die Marzipankartoffeln ihre leckere dunkle Ummantelung.

Tipp: Wer die Rohmasse nicht selbst machen will, nimmt einfach gekaufte Marzipanrohmasse. Allerdings wäre es schade, auf das wunderbare Aroma zu verzichten, dass die Mandeln durch das Rösten kriegen.

Tipp: Wer die Marzipankartoffeln geschmacklich näher an die berühmten Mozartkugeln rankriegen will, ersetzt die Hälfte der Mandeln durch Pistazien und macht eine Pistazienmarzipanrohmasse.

