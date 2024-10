Der beste Straßenwärter des Landes

Lack aufbereiten und veredeln sind seine Passion. Daniel Kampmann macht bei der Top-Pflege für das Auto keiner was vor. Ob außen, innen oder unten: Kratzer, Dreck oder Rost haben bei ihm keine Chance. Seinen Job beherrscht der 48jährige Neresheimer so perfekt, dass er bei den Deutschen Autopoliermeisterschaften in Böblingen ganz oben aufs Treppchen kam. Im Studio verrät Daniel Kampmann, was man als bester deutscher Autopolierer können muss, woher seine Putz- und Pflegeleidenschaft kommt und ob er auch daheim alles auf Hochglanz poliert.