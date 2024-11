Baggerfahrer findet Mammutstoßzahn

Ein Wagen nach dem anderen rollt auf den Bauernhof der Benteles in Tettnang. Die Apfelernte ist in vollem Gange. Auch auf dem Gemüsehof von Bruno Thomé in der Eifel wird geerntet: Kürbisse, Karotten und Lauch. Er braucht eine Gruppe von Freiwilligen, damit er die Ernte bewältigen kann.