Kevin Lütticke wurde zum Lebensretter

Noch heute kann er es kaum fassen, was passiert ist. Azubi Kevin Lütticke hat einem betrunkenen Frühlingsfestbesucher in Stuttgart das Leben gerettet. Der Mann war zwischen Bahnsteig und S-Bahn gerutscht, der Lokführer hatte ihn nicht bemerkt. Und Kevin eilte dem Ohnmächtigen sofort zu Hilfe. Im Studio erzählt Kevin Lütticke, warum er inzwischen an eine Art Fügung glaubt, weil er genau zum richtigen Zeitpunkt am Bahnsteig stand.