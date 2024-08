Folge 369: Hans im Glück

per Mail teilen

Franz ruft vom Auto aus auf dem Hof an, ob denn alle da seien -er wäre gerade auf dem Weg und hätte eine wichtige Ankündigung zu machen. Aber Karl interessiert das nicht, und so verschwindet er im Löwen. Als Franz auf dem Hof ankommt, findet er nur Johanna vor. Franz ist nicht alleine gekommen: Er möchte der Familie die neue Frau an seiner Seite, Stephanie Brücken, vorstellen. Stephanie und Johanna verstehen sich auf Anhieb.

Aber Hermann, der später hinzu kommt, gönnt Franz sein Glück nicht. Denn Franz hat nicht nur eine neue, sehr attraktive Frau an seiner Seite gefunden, Stephanie ist auch noch die Erbin des legendären Forellenhofs! Dass das ein Zufall sein soll, kann Hermann kaum glauben. Auch hat er die Befürchtung, dass aus Franz Glück wieder irgendwelche Unannehmlichkeiten für die Familie erwachsen.

Und Hermann hat sich nicht getäuscht. Noch ganz im Taumel über sein neues Liebesglück, macht sich Franz auch zu einer neuen beruflichen Zukunft auf. Gemeinsam mit Stephanie möchte er den Forellenhof wieder zu altem Glanz verhelfen. Da er nicht auf zwei Hochzeiten tanzen kann, will er ab sofort seine Tätigkeit im Sägewerk ruhen lassen. Und da Hermann sowieso immer das Sagen haben wollte, kann er das nun haben. Hermann ist natürlich verärgert, so von Franz vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Aber Franz lässt sich nicht beirren - jetzt, wo er sein Glück gefunden hat, da hält er es fest in beiden Händen!