SWR startet WhatsApp-Kanal

Der SWR erweitert sein Angebot und startet einen eigenen WhatsApp Channel.

Abonnentinnen und Abonnenten bekommen regelmäßig Hinweise auf die besten Streaming-Tipps des SWR und können mittels Emojis über Themen, die den Südwesten bewegen, abstimmen. Der SWR Channel ist bei WhatsApp unter dem Reiter „Aktuelles“ über die Suche auffindbar.

Den SWR bei WhatsApp abonnieren

Den Reiter „Aktuelles“ anklicken

Auf das „+“ rechts neben dem Wort „Kanäle“ klicken, dann das Feld „Kanäle suchen“ auswählen

SWR eingeben und und auf das + in der Zeile klicken, um den Kanal zu abonnieren

oder den QR Code scannen und auf „abonnieren” klicken.

WhatsApp-Nachrichten vom SWR erhalten

Wer Mitteilungen vom SWR, wie von anderen WhatsApp-Nachrichten gewohnt, direkt auf sein Handy bekommen möchte, muss im nächsten Schritt innerhalb des Kanals oben die Glocke aktivieren.

Informieren, reagieren, weiterleiten

Kanäle sind eine relativ neue Funktion bei WhatsApp. Wer am Kanal einer Marke, eines Vereins oder Unternehmens interessiert ist, kann ihn abonnieren. Die Ersteller haben dann die Möglichkeit, Nachrichten zu schicken, die in WhatsApp auftauchen – ähnlich wie die Nachricht einer Person in den Kontakten. Auf diese Nachrichten können Abonnentinnen und Abonnenten mit Emojis reagieren und sie weiterleiten. Antworten können sie bisher nicht, nur der Kanalinhaber kann Nachrichten schreiben. Diese werden nach 30 Tagen gelöscht.