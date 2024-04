Stefanie Germann: Speeddating mit der ARD – Reformen und Zukunft

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie „ARD“ hören? Denken Sie da auch zuerst ans Fernsehen, an Tatort und tagesschau? Das geht den meisten Menschen so – dabei ist die ARD sehr viel mehr. Zehn unabhängige Medienhäuser stemmen gemeinsam ungefähr tausend Programmstunden am Tag: Radiobeiträge und Youtube-Videos, Podcasts und Hörspiele, Shows und Symphoniekonzerte, gestreamte Spielfilme und Nachrichtenbeiträge auf Social Media. Die ARD ist eines der größten Medienhäuser Europas und so vielfältig, dass es schon etwas Orientierungshilfe braucht, um genau zu verstehen, wie der Laden tickt.

Aber wieso ist die ARD denn so komplex? Warum kann man kein Abo abschließen, sondern muss Rundfunkbeitrag zahlen? Überhaupt: Inwiefern hat die ARD etwas mit meinem Leben zu tun? ARD-Sprecherin Stefanie Germann verpackt 70 Jahre ARD-Geschichte und Zukunftsreformen in 15 Minuten. Dabei gibt sie auch Einblicke in ihren Arbeitsalltag und verspricht: Nach diesem Speeddating werden Sie die ARD sehr mögen.

