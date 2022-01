Themen

Worms ist eine Stadt mit mehr als 80.000 Einwohnern, und wo so viele Menschen leben, gibt es auch spannende Geschichten. So entstehen in unserem SWR Regionalbüro in Worms täglich Reportagen oder Nachrichten zu vielfältigen Themen: von der aktuellen Politik bis hin zu den Nibelungen-Festspielen, die im Sommer nur ein paar hundert Meter von unserem Büro entfernt über die Bühne gehen.

Berichtsgebiet

Unser SWR Regionalbüro in Worms liegt mitten in einer Fußgängerzone der Wormser Innenstadt. Von dort aus berichtet Korrespondent Jürgen Wolff für unsere Hörfunkprogramme. Neben der Stadt Worms gehören auch der Wonnegau und die so genannten Altrheingemeinden zu seinem Berichtsgebiet.

Programme