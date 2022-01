Unser Hauptsitz in Baden-Württemberg ist für die digitale Medienzukunft gerüstet: Hier gibt es modernste Produktionsstudios, die Hörfunk, Fernsehen und Internet bestmöglich verknüpfen.

SWR Funkhaus Stuttgart Jürgen Pollak

Erweitert um einen hochmodernen Neubau präsentiert sich unser SWR Funkhaus in Stuttgart mit seinen Hörfunk- und Fernsehstudios auf dem neusten Stand der Technik. So können die Redaktionen multimedial zusammenarbeiten. Reporter:innen berichten von hier über das Geschehen in Baden-Württemberg. Dabei arbeiten sie eng mit den Kolleg:innen in unseren Studios und Regionalbüros zusammen. Aktualität und Regionalität zählen schließlich zu unseren Kernkompetenzen.

In Stuttgart entstehen die Sendungen für unser Landesprogramm des SWR Fernsehens, wie etwa das Magazin Landesschau Baden-Württemberg, die Nachrichten SWR Aktuell aus Baden-Württemberg und das Politikmagazin Zur Sache Baden-Württemberg. Von hier senden zudem unsere Radio-Landesprogramme SWR1 und SWR4 Baden-Württemberg sowie das Regionalprogramm SWR4 Studio Stuttgart, das über alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und ihrer Nachbarschaft berichtet. Außerdem arbeiten in Stuttgart unsere Fernsehredaktionen Wirtschaft und Ausland, die das Verbrauchermagazin Marktcheck und Flaggschiffe für das Erste wie Plusminus, den Weltspiegel und den ARD Ratgeber Auto und Verkehr produzieren.

Am Standort Stuttgart haben unser Intendant, unser Verwaltungsdirektor und unsere Direktorin des Landessenders Baden-Württemberg ihren Sitz.

Adresse

SWR Funkhaus Stuttgart

Neckarstraße 230

70190 Stuttgart



Postanschrift

70150 Stuttgart



Telefon 0711 929 0

Telefax 0711 929 12600

funkhaus.stuttgart@SWR.de

Weitere Informationen