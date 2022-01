Idyllisch mitten im Grünen liegt unser SWR Funkhaus Baden-Baden, ein leistungsstarker, moderner Sende- und Produktionsstandort. Hier befinden sich die Programmdirektion Information und die Programmdirektion Kultur sowie die Direktion für Technik und Produktion.

SWR Funkhaus Baden-Baden Jürgen Pollak

In Baden-Baden wird der Gemeinschaftsanteil des SWR Fernsehens (70%) verantwortet. Dieser wird – wie auch die regionalen Anteile – über das neue Play-Out-Center in Baden-Baden, unsere zentrale Sendeabwicklung, abgespielt. Auch unsere landesübergreifenden Wellen SWR2 und SWR3, das junge Programm DASDING und das Radioprogramm des medienübergreifenden Nachrichtenangebots SWR Aktuell kommen aus Baden-Baden. Die beiden Landeswellen von SWR1 werden hier nach 19:30 Uhr zusammengeführt.

Für die ARD wird ein Sechstel aller Sendungen des Ersten von unserer in Baden-Baden ansässigen Programmdirektion Information verantwortet. Zulieferungen an 3sat, ARTE, PHOENIX und KiKA werden hier koordiniert und die Drähte für so erfolgreiche Sendungen wie Tatort oder ARD-Buffet laufen ebenfalls in Baden-Baden zusammen.

Wir besitzen am Standort einen der größten Fernsehproduktionsbetriebe der ARD mit Schwerpunkt im fiktionalen Bereich.

Adresse

SWR Funkhaus Baden-Baden

Hans-Bredow-Straße

76530 Baden-Baden



Postanschrift

76522 Baden-Baden



Telefon 07221 929 0

Telefax 07221 929 22010

funkhaus.baden-baden@SWR.de

