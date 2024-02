per Mail teilen

Verantwortet das SWR-Programm aus Baden-Württemberg, vertritt den Intendanten

Stefanie Schneider wurde in Sindelfingen geboren, sie studierte an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen Romanistik und Germanistik. Nach diversen Stationen bei verschiedenen Privatsendern kam sie zum damaligen Südwestfunk, wo sie bei SWF1 im Landesstudio Tübingen arbeitete. Nach ihrer Tätigkeit als Programmmanagerin und Wellenchefin bei SWR4 BW, leitete sie die Strategische Unternehmensentwicklung innerhalb des SWRs. Seit 2014 ist sie Landessenderdirektorin BW und stellvertretende Intendantin.

Außerhalb des SWR arbeitet Stefanie Schneider seit über 30 Jahren bei den französischen Filmtagen Tübingen mit.