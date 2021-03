Vorsitzende des Landessrundfunkrats Rheinland-Pfalz

Entsandt durch:

ver.di Landesbezirk Rheinland-Pfalz

Mitglied:

Rundfunkrat

Programmausschuss Kultur

Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz (Vorsitzende)

Landesprogrammausschuss Rheinland-Pfalz

Biografie:

Die Vorsitzende des Landesrundfunkrats Rheinland-Pfalz des Südwestrundfunks (SWR) ist am Freitag, 25. September 2020, in Stuttgart in ihrem Amt bestätigt worden. Bei der konstituierenden Sitzung des Gremiums wurde Susanne Wingertszahn als Vorsitzende wiedergewählt. Susanne Wingertszahn gehört seit 2008 dem Rundfunkrat an. Sie wurde von ver.di Rheinland-Pfalz in den Rundfunkrat entsandt. 2017 wählte der Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz sie zum ersten Mal zu seiner Vorsitzenden.

Wingertszahn ist als Gewerkschaftsvertreterin gemeinsam vom Deutschen Gewerkschaftsbund/Landesbezirk Rheinland-Pfalz, der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft/Landesbezirk Rheinland-Pfalz und dem Deutschen Beamtenbund Rheinland-Pfalz in unserem Rundfunkrat entsandt. Dem Gremium gehört sie bereits seit 2008 an. Bis zum Jahre 2015 vertrat sie dort den Landesjugendring Rheinland-Pfalz.

Susanne Wingertszahn wurde 1975 in St. Wendel im Saarland geboren. Sie studierte Erziehungswissenschaften an den Universitäten Koblenz-Landau und Mainz und schloss ihr Studium mit dem „Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz“ als Auszeichnung ab.

Wingertszahn ist seit 2014 Bezirksgeschäftsführerin des DGB Rheinland-Pfalz. Zuvor war sie dort seit 2008 Leiterin der Abteilung Jugend- und Bildungspolitik Rheinland-Pfalz, von 2002 bis 2008 Jugendbildungsreferentin. Außerdem war Susanne Wingertszahn von 2005 bis 2014 Vorsitzende des Landesjugendrings Rheinland-Pfalz, nachdem sie zwei Jahre den stellvertretenden Vorsitz innehatte.

