Weltcup, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele: Seit März 2003 präsentiert SWR Journalist Michael Antwerpes die Biathlon-Wettbewerbe im Ersten. Von Albertville über Lahti bis Ruhpolding kennt er jeden Schießstand und jede Loipe. Beeindruckend auch die Liste der Expertinnen und Experten, die ihm in den letzten 20 Jahren zur Seite standen: Kati Wilhelm, Magdalena Neuner, Arndt Peiffer. An was er sich besonders gerne erinnert und wie es an seinem Arbeitsplatz zugeht, seinem Arbeitsplatz zugeht, zeigt er im Blick hinter die Kulissen des Weltcups im tschechischen Nora Mesto. Auch beim Weltcupfinale in Oslo (16.-19. März) ist Antwerpes für die ARD Sportschau wieder live dabei