Endspurt für die 109. Tour de France, die am Sonntag in Paris zu Ende geht. SWR Moderator und Sportjournalist Michael Antwerpes ist seit vielen Jahren das ARD Gesicht des wichtigsten Straßenradrennen der Welt und zeigt uns, was abseits der offiziellen Rennstrecke passiert. Hier sein zweites Handyvideo von der diesjährigen Tour, in dem Hitzekorde und Lagerkoller eine Rolle spielen.



