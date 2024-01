Michael Antwerpes: Biathlon auf Schalke

Der Biathlon-Weltcup ist in vollem Gange. Wie immer mittendrin: SWR Sportmoderator Michael Antwerpes. Seit mehr als 20 Jahren präsentiert er die Biathlon Wettbewerbe im Ersten. Das größte Spektakel der Saison ist für ihn „Biathlon auf Schalke“ wie sein Blick hinter die Kulissen zeigt. Am kommenden Wochenende (18.-21.1.) gastiert der Biathlon-Zirkus in der Biathlon-Hochburg Antholz. Natürlich live dabei in Südtirol: „Mister Biathlon“, Michael Antwerpes.