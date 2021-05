per Mail teilen

Über Workshops etwas zu lesen ist das eine, persönliche Eindrücke sind das andere. Sind Sie neugierig, wie kreativ die Kinder die Themen umgesetzt und den Workshop beurteilt haben? Dann schauen Sie selbst.

Mediendetektive Mannheim

Knietzsche macht Nachrichten

Bei den Knietzsche-Workshops an der Sternbergschule Altschweier und an der Schellenbergschule Hüfingen hatten die Schüler*innen viel Spaß beim Erstellen Ihrer eigenen Geschichten. Auch an der Grundschule Murrhardt waren sie mit Feuereifer dabei.

Knietzsche macht Nachrichten an der Sternbergschule Altschweier