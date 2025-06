Alle sprechen von Medienbildung in der Schule, mit FILMTRIXX – unserem Trickfilmwettbewerb – macht sie besonders viel Spaß. Zum 5. Mal haben viele Grundschulklassen in Rheinland-Pfalz kreative, lustige und kluge Filme produziert.

Das Thema: Zukunftsträume

Die Kinder sind auch diesmal Sensoren für die Probleme unserer Zeit und bieten unter dem Thema „Zukunftsträume“ viele Lösungen an. Hier wächst in den Grundschulen die nächste „Fridays for future“-Generation heran. Die drei Gewinnerfilme hat die Jury stellvertretend für viele großartige Einreichungen ausgewählt. Danke an unsere Partner, das Bildungsministerium und die Medienanstalt Rheinland-Pfalz.