Beim ARD Jugendmedientag lernten Schüler*innen, was es bedeutet im Fernsehen, Radio oder Netz auf Sendung zu gehen. Wie arbeiten Medien? Was zeichnet seriöse Nachrichten aus? Und wie werden Nachrichten gemacht? Am Montag, 11. November 2019, standen nicht Mathe, Bio oder Englisch auf dem Stundenplan, sondern das Thema des Tages war Medienkompetenz.