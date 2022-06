per Mail teilen

Traditionelle Aktionen wie das Preisquadräteln und das große Buchdruckergautschen unterhalten das Publikum am Samstagnachmittag ab 14 Uhr. Am Abend heizen bei Soul und Funk bis hin zu den aktuellsten Hits Shebeen und DIE DICKEN KINDER ein. Moderiert wird das Bühnenprogramm von SWR1 RP Moderator Veit Berthold.

Mit einer feinen Mischung aus Soul, R'n'B, House und Rocksongs und einem Pool an außergewöhnlichen und hochdekorierten Stimmen mit enormem Entertainment-Faktor, sowie einer funky Rhythm-Section überträgt sich der Spaß, den die Band Shebeen an der Musik hat, von der ersten Minute an auf das Publikum.

Rock, Pop, Soul und Funk aus den 80ern bis heute

In ihren orangefarbenen Overalls sind DIE DICKEN KINDER seit 2005 in ganz Europa unterwegs und jeder Auftritt wird gemeinsam mit dem Publikum so gefeiert, als gäbe es kein Morgen. Der Alltag verschwindet im tanzenden Meer von Menschen, und dafür geben die DICKEN alles: Sie singen, tanzen, schwitzen, animieren und nehmen sich selbst auf die Schippe.

DICKE KINDER GbR