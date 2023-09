Der SWR rückt näher an sein Publikum

Neues Programmschema für das SWR TV und neuer Markenauftritt

Mehr Einheitlichkeit, weniger Kleinteiligkeit im Markenauftritt und eine bessere Übersichtlichkeit im TV: Der SWR verändert sein TV-Programmschema, um noch stärker als bisher den veränderten Seh- und Nutzungsgewohnheiten des Publikums gerecht zu werden. Zugleich zeigt sich der SWR ab dem 11. September 2023 auf den bekannten Plattformen in neuem Look, stärkt seine Sichtbarkeit und Wiedererkennbarkeit und bietet mehr Orientierung.

Neues Sendeschema bündelt Themen und gibt einen besseren Überblick

Ab 11. September 2023 sendet der SWR im TV mit neuem Programmschema und geänderten Sendezeiten. Der SWR reagiert damit auf veränderte Seh- und Nutzungsgewohnheiten des Publikums. Das neue Programm gibt einen umfassenderen Überblick über die gesamte Woche und richtet sich dabei nach den Bedürfnissen des Publikums an den jeweiligen Wochentagen. Es bietet in der Primetime einen täglich wechselnden, speziell zugeschnittenen Themenschwerpunkt und stärkt damit die Orientierung in der Programmvielfalt. Die Sendungen und Inhalte sind thematisch gebündelt und die Sendeplätze auf die Themenschwerpunkte zugeschnitten. Aus diesem Grund haben einzelne Sendungen in der Ausstrahlung den Wochentag gewechselt. Mit bis zu sechs Themenschwerpunkten pro Jahr werden zusätzliche publizistische Highlights gesetzt. Insgesamt bietet das neue Programm mehr Information, Dokus, Service, Regionalität und Relevanz sowie Unterhaltung und Spaß, vor allem in den Abendstunden.

Neuer Markenauftritt stärkt Wiederkennbarkeit und gibt Orientierung

Der SWR hat sich zum Ziel gesetzt, den Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Orientierung, Heimat und Geborgenheit zu bieten. Hierzu muss der SWR mit seinen Leistungen für Nutzer:innen auch eindeutig erkennbar sein. Entsprechend wurde das Erscheinungsbild plattformübergreifend vereinheitlicht und eine durchgängige, übergeordnete Marke geschaffen. Vom TV über SWR.de, die ARD Audiothek und ARD Mediathek bis hin zu LinkendIn, Facebook und X (vormals Twitter) – Inhalte und Angebote des SWR werden einheitlich markiert, was die Wiedererkennbarkeit des SWR stärkt.

Die zentrale Absendermarke bietet die Möglichkeit, Inhalte plattformübergreifend eindeutig zu markieren. SWR

Der SWR wird sichtbarer und individueller

Die einheitliche Kennzeichnung der SWR Angebote über alle Plattformen hinweg stärkt den SWR als Absender. Die Auswirkungen sind zum Beispiel in der Sendeführung des Fernsehens sichtbar. Ab 11. September zeigt sich der SWR in dieser Form auch als Absender von Inhalten, die speziell für digitale Plattformen produziert werden. Eine übergreifende Farbwelt, Schriftfamilie, Soundbegleitung und vieles mehr prägen den Auftritt. Einzelne Formate wie das Nachtcafé oder Programme wie SWR3 bleiben weiterhin individuell ausgeprägt, es besteht jedoch immer eine Zu- und Zusammengehörigkeit zur Dachmarke SWR.