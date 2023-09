Zur Sache Baden-Württemberg: Thema Bildung

per Mail teilen

Am 21. September 2023, live um 20:15 Uhr im SWR TV / Den Fragen stellen sich u. a. die baden-württembergische Bildungsministerin Theresa Schopper und Bildungs-Influencer Bob Blume.

Zahlreiche Unterrichtsausfälle, fehlende Lehrkräfte, überforderte Eltern, Randale auf dem Pausenhof, marode Gebäude – die Situation an den Schulen im Land ist seit Jahren besorgniserregend. Werden Kinder und Lehrer:innen im Stich gelassen? Was muss getan werden? Das landespolitische Magazin „Zur Sache Baden-Württemberg“ sendet am Donnerstag, 21. September 2023, live ab 20:15 Uhr monothematisch zum Thema „Bildung“.

Gäste im Studio sind die baden-württembergische Bildungsministerin Theresa Schopper (Bündnis 90/Die Grünen), der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch, der Bildungs-Influencer und Youtube-Lehrer Bob Blume sowie der Schüler Florian Kruspel. Es moderiert Alexandra Gondorf.

Ein Blick in den ganz alltäglichen Schulwahnsinn

Das Team von „Zur Sache Baden-Württemberg“ begleitet eine Klasse an einer Stuttgarter Gemeinschaftsschule. Die Hälfte der Kinder hat einen Migrationshintergrund, es gibt Kinder mit Hörproblemen, unkonzentrierte und zappelige Kinder und Flüchtlingskinder aus der Ukraine. Für die Lehrerin eine Herausforderung – genauso wie das alte Schulhaus und überforderte Eltern.

Lehrkräfte, verzweifelt gesucht

Es war einmal ihr Traumjob – doch nach ein paar Jahren im Schuldienst geben nicht wenige Lehrkräfte auf, ausgebrannt und frustriert. Dabei werden Lehrer:innen händeringend gesucht. Woher nehmen? Es wurden viel zu wenige ausgebildet. Sind Quereinsteiger aus anderen Berufen die Lösung?

Schule – neu und völlig anders

„Zur Sache Baden-Württemberg“ besucht die Hardtschule in Durmersheim. Tafel, Schulbücher und klassische Lehrkräfte sind hier abgeschafft. Dafür gibt es Laptops und Lerninseln. Die Lehrkräfte heißen Lernbegleiter und für die persönliche Entwicklung gibt es Coaches, die den Schüler:innen durchs Leben helfen. So soll Schule wieder Spaß machen – ein Ausweg aus der Bildungsmisere?

Sendehinweis

„Zur Sache Baden-Württemberg“

Thema: Bildung

Donnerstag, 21. September 2023, 20:15 Uhr bis 21 Uhr

Live im SWR Fernsehen

