Gemeinsamer Podcast von SWR2 Wissen und BR radioWissen / Ab 6. September exklusiv in der ARD Audiothek

Manche können schwer Abschied nehmen, andere schieben Aufgaben vor sich her. Viele Menschen fragen sich, weshalb sie bei den immer gleichen Punkten in Streit geraten oder ihre eigene Leistung klein machen. Warum bin ich, wie ich bin? Wie entstehen Gefühle, Verhaltensweisen, Sucht oder seelische Störungen? Solche und noch viel mehr Fragen reflektiert der gemeinsame Podcast von SWR2 Wissen und BR radioWissen. Ab 6. September sind die ersten vier Folgen exklusiv in der ARD Audiothek abrufbar, danach folgt jeden Mittwoch eine neue Folge.

Wissenschaftlich fundiert, hintergründig, konstruktiv

Wissenschaftlich fundiert, hintergründig, konstruktiv und auf den Punkt: Der Podcast erklärt, warum fünf Freundschaften ausreichen, um das Leben eines Menschen nachweislich zu verlängern, wie sich Intelligenz fördern lässt, wozu wir Wartezeiten nutzen können und wann es in Ordnung ist, mit den eigenen Eltern zu brechen. „Wie wir ticken – Euer Psychologie-Podcast“ startet am 6. September 2023 mit vier Folgen – Danach wird jeden Mittwoch eine neue Folge exklusiv in der ARD Audiothek veröffentlicht. „Wie wir ticken – Euer Psychologie-Podcast“ ist ein neues Podcast-Angebot von SWR2 Wissen und BR radioWissen.

„Wie wir ticken – Euer Psychologie-Podcast“ © SWR/BR SWR BR

