"SWR Extra" zum Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble

Live-Sendung „SWR Extra – Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble – Gedenken im Deutschen Bundestag“ / 22. Januar 2024, 14:53 Uhr im TV und im Inforadio SWR Aktuell

Am Montag, 22. Januar 2024 findet der Trauerstaatsakt für den am 26. Dezember 2023 verstorbenen Wolfgang Schäuble im Deutschen Bundestag statt. Aus diesem Anlass berichtet der SWR in einem knapp einstündigen „SWR Extra“ von 14:53 Uhr bis ca. 16:00 Uhr live im Fernsehen. Es moderiert Stefanie Haiber. Auch im Informationsradio SWR Aktuell, im Web und in der SWR Aktuell App wird das „SWR Extra“ übertragen. Die Sendung steht im Anschluss in der ARD Mediathek bereit.

Staatsakt zum Gedenken an Wolfgang Schäuble

Der frühere Bundesminister, Parlamentspräsident und dienstälteste Bundestagsabgeordnete Wolfgang Schäuble war am 26. Dezember 2023 im Alter von 81 Jahren in Offenburg verstorben. Beim Trauerstaatsakt am 22. Januar wird er im Plenarsaal des deutschen Parlaments gewürdigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte den Staatsakt angeordnet. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird die Gedenkstunde eröffnen, außerdem sprechen der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron.

„SWR Extra“ ab 14:53 Uhr im SWR

Der SWR überträgt den Trauerstaatsakt live ab 14:53 Uhr im „SWR Extra – Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble – Gedenken im Deutschen Bundestag“. Stefanie Haiber moderiert die Live-Sendung und Kristin Becker kommentiert die Gedenkfeier in Berlin. Außerdem ist der landespolitische Redakteur Henning Otte im Studio. Das „SWR Extra“ wird im Fernsehen, im Informationsradio SWR Aktuell, im Web und in der SWR Aktuell App übertragen und steht im Anschluss auch in der ARD Mediathek bereit.

Am Montag, 22. Januar 2024, findet der Trauerstaatsakt für den am 26. Dezember 2023 verstorbenen Wolfgang Schäuble im Deutschen Bundestag statt. © SWR/Marco Urban SWR Marco Urban

