„Tief im Südwesten“: Finalisten im SWR Ideenwettbewerb für Serien

Horror, Crime-Mystery und tragikomische Aliens im Südwesten: Drei Serienstoffe in der finalen Runde

Einzigartig, unkonventionell und im Südwesten verortet: Mit dem Ideenwettbewerb für Serien „Tief im Südwesten“ rief der SWR zu einem dreistufigen Wettbewerb für Serienstoffe auf, der ein großes Echo bei den Kreativen erzielte. Inzwischen stehen die drei Stoffe für die Finalrunde fest.

Über 180 Einreichungen

„Lymbus“ von Junus Baker, Olivia Helmlinger und Jonathan B. Behr (Produktion: 70 Steps, Stuttgart), „Das Haus“ von Stefanie Ren (Produktion: WoodWater Films, Mannheim) und „Schwaben vs Aliens“ von Andreas Kröneck (Produktion: Hnywood, Heilbronn) sind die drei Serienstoffe, die sich in zwei Auswahlrunden aus mehr als 180 Einreichungen durchsetzen konnten. Alle drei werden zurzeit zu einem Pilotdrehbuch weiterentwickelt. Welche der drei Serien als Wettbewerbssieger gekürt und im Anschluss realisiert werden wird, entscheidet eine Jury im Frühsommer.

Barbara Biermann, Hauptabteilungsleiterin Fiktion und Familie

„Es war uns ein wichtiges Anliegen, mit diesem Wettbewerb gezielt die Kreativen in und aus dem Sendegebiet des SWR anzusprechen, sie zu ermutigen, uns originäre, universelle Stoffideen mit regionaler Handschrift für die ARD Mediathek zu schicken. Die Anzahl der Einreichungen zeigt, wie groß die Resonanz auf unseren Aufruf war. Dazu haben wir bei vielen Kreativen mit unserem Wunsch, stark im Genre zu erzählen, anscheinend einen Nerv getroffen“, merkt Barbara Biermann an, Hauptabteilungsleiterin Fiktion und Familie im SWR.

Serienkonzept im und für den Südwesten

Der SWR lud im vergangenen Jahr Autor:innen und Produktionsfirmen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz dazu ein, sich am Ideenwettbewerb Serie „Tief im Südwesten“ zu beteiligen, um Geschichten für eine originäre fiktionale Serie für die ARD Mediathek zu finden. Gesucht wurden innovative, originelle und diverse Geschichten, die in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz verortet sein sollten. Am Ende des Auswahlprozesses steht die Realisierung des Gewinnerstoffs zu einer sechsteiligen Serie.

