Finale des „SWR3 Comedy Festivals“ in Bad Dürkheim: insgesamt 103 Shows seit 2016

per Mail teilen

Publikum feiert besonderes Programm „SWR3 Comedy & Friends“ / mehr als 10.000 Besucher:innen vor Ort / Zugriffsrekord bei digitalen Abrufzahlen

Mehr als 10.000 Besucher:innen kamen zum großen Finale des „SWR3 Comedy Festivals“ nach Bad Dürkheim, um die Stars und Newcomer der Comedy-Szene zu sehen. Unter dem Motto „SWR3 Comedy & Friends“ brachte das Programm seine beliebtesten Comedians auf die Bühnen. Dabei waren u.a. Andreas Müller, Zeus & Wirbitzky, Anne Vogd, Bernhard Hoëcker und Abdelkarim. SWR3 Chef Thomas Jung: „Ob vor der grandiosen Kulisse im Kurpark-Ost, der Live-Bühne, im Radio oder online: Das Programm und die Comedians wurden so begeistert gefeiert wie noch nie. Standing Ovations, glückliche Besucher und strahlende Comedians. Wir sind den Fans und unseren Partnern dankbar für acht Festivals mit insgesamt 103 Shows in der „SWR3 Comedy-City“ Bad Dürkheim.“ Beim letzten „SWR3 Comedy Festival“ wurden die digitalen Abrufzahlen des Vorjahres getoppt. Zehntausende Visits verzeichnete der Content am letzten Aprilwochenende allein auf SWR3.de.

Newcomer und Comedy-Stars

Seit 2016 spielten neben den Stars der Comedy-Szene auch Newcomer auf dem „SWR3 Comedy Festival“ in der Pfalz, die heute große Hallen füllen, wie etwa Das Lumpenpack, Moritz Neumeier oder Felix Lobrecht. Den „SWR3 Comedy Förderpreis“ gewannen u. a. Anne Vogd und Markus Kapp.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Corinna Scheer E-Mail: corinna.scheer@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.