Die Närrinnen und Narren übernehmen in ihren Hochburgen das Zepter und der SWR ist mit seinem Fernsehen dabei. Ab 9. Januar 2024 sind hier ausgewählte Highlights zu sehen.

Es ist wieder soweit: Die Fünfte Jahreszeit steht vor der Tür und der Südwestrundfunk ist mit seinem Fernsehen dabei. Ab 9. Januar 2024 sind hier ausgewählte Highlights zu sehen wie die Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil, die Schwäbische Fasnet aus Donzdorf, die Sitzung der Mombacher Bohnebeitel und die badisch-pfälzische Fasnacht aus Frankenthal, alles unter dem Motto „Närrische Wochen im SWR“.

Schätzchen aus dem Archiv und Aktuelles aus der Bütt

Ein Wiedersehen mit beliebten Fernsehauftritten bekannter Fastnachter:innen gibt es in zwei kleinen Reihen: Für „Meenzer Konfetti“ (ab 9.1., 22:30 Uhr) holt der SWR beliebte Büttenreden der Sendung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ und der Mombacher Bohnebeitel zurück auf den Bildschirm. Den Auftakt machen Martin Heininger und Christian Schier mit ihrem „Fastnachtscoach“ (2015); der Sitzungspräsident der Bohnebeitel Heinz Meller steigt als „Karl Lagerfeld“ in die Bütt (2001). Am gleichen Abend startet mit „Unsere Fasnachts-Stars“ die zweite Reihe mit närrischen Protagonistinnen und Protagonisten mit Kultstatus: Fräulein Baumann aus Frankenthal verschafft sich ab 23 Uhr Gehör.

Von der Straßen- zur Saalfastnacht ...

Bei den Narrentreffen in Weingarten (21.1.) und Horb am Neckar (28.1.) laufen die SWR-Kameras mit. „Alleh hopp!“ heißt es am 19.1. in einem Best-of 2023 aus Saarbrücken. „Schwaben weißblau – Hurra und Helau“ aus dem bayrischen Memmingen ist am 28.1. ab 20:15 Uhr zu sehen, bevor die „Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil“ als erste der großen Sitzungen im Sendegebiet ins Programm kommt (30.1., 20:15 Uhr). Die weitere Tour des SWR durch die närrischen Säle des Südwestens geht von Donzdorf über Mainz-Mombach mit den Bohnebeiteln nach Stockach, Saarbrücken und Frankenthal.

... und wieder zurück

In der heißen Phase der tollen Tage geht es erneut auf die Straße: Der „Schmotzige Dunschtig“, der „Fette Donnerstag“ oder „Weiberfastnacht“ ist einer der Höhepunkte der Fastnacht im Südwesten. Der SWR sendet in einer einstündigen Sondersendung erstmals live an diesem Tag (8.2.2024) aus Konstanz, wo tausende Hemdglonker durch die Gassen ziehen, und schaltet auch in die närrischen Hochburgen in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Außerdem begleitet der SWR die närrischen Lindwürmer von Mainz und Koblenz (beide am Rosenmontag, 12.2.2024). In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt lautet das Motto 2024: „Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein“.

Die SWR4 Radiofastnacht in Rheinland-Pfalz wird übrigens wieder im Live-Stream übertragen: am Sonntag, 14. Januar 2024, ab 15:11 Uhr auf SWR4.de.

09.01.2024 22:30 Uhr Meenzer Konfetti mit Martin Heininger und Christian Schier ("Fastnachtscoach", 2015) sowie Heinz Meller ("Karl Lagerfeld", 2001) 09.01.2024 23:00 Uhr Unsere Fasnachts-Stars: Fräulein Baumann aus Frankenthal 16.01.2024 22:30 Uhr Meenzer Konfetti mit Johannes Bersch („Moguntia“, 2023) und Michael Emrich („Theaterbesucher“, 2017) 16.01.2024 23:00 Uhr Unsere Fasnachts-Stars: Karle Maurer aus Konstanz 19.01.2024 20:15 Uhr Best-of aus „Alleh hopp“ und „Narrenschau 2023“ vom SR 21.01.2024 13:00 Uhr Großes Narrentreffen der VSAN in Weingarten 21.01.2024 18:45 Uhr Treffpunkt: Narrentreffen Weingarten 23.01.2024 22:30 Uhr Meenzer Konfetti mit Nick Benjamin („Der Golfer“, 2002) sowie Martin Krawietz und Johannes Bersch („Charles und Camilla“, 2023) 23.01.2024 23:00 Uhr Unsere Fasnachts-Stars: Elfriede Schäufele aus Donzdorf 26.01.2024 20:15 Uhr Die Mombacher Bohnebeitel – Höhepunkte 2019 28.01.2024 13:45 Uhr Narrentreffen Horb am Neckar 28.01.2024 20:15 Uhr Schwaben weißblau - Hurra und Helau (vom BR, 26.1.2024 30.01.2024 20:15 Uhr Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil 02.02.2024 20:15 Uhr Stars der Bütt - Ein Leben für die Fastnacht 04.02.2024 18:45 Uhr Treffpunkt: Fit für Fastnacht (AT) 04.02.2024 20:15 Uhr Schwäbische Fasnet aus Donzdorf 05.02.2024 20:15 Uhr Narrenschau 2024: Saarländische Karnevalsvereine präsentieren sich 06.02.2024 20:15 Uhr Mumbach Mumbach täterä – Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 2024 (Jubiläum: 25. TV-Sitzung) 08.02.2024 20:15 Uhr Fasnacht im Südwesten – live: Schmotziger Dunschtig und Weiberfastnacht 08.02.2024 21:15 Uhr Stockacher Narrengericht 2024 10.02.2024 14:30 Uhr Jugendmaskenzug Mainz 10.02.2024 18:15 Uhr Menschen & Momente – Närrisch 10.02.2024 20:15 Uhr Alleh hopp – Mr sin nit so, Prunksitzung aus Saarbrücken 11.02.2024 18:45 Uhr Treffpunkt: Fastnacht im Südwesten 11.02.2024 20:15 Uhr Badisch-Pfälzische Fasnacht aus Frankenthal 12.02.2024 10:30 Uhr Der Rosenmontag live aus Mainz – Helau! De Zug kimmt (RP bis 16:15 Uhr) 12.02.2024 15:30 Uhr Badisch-pfälzische Fasnacht aus Frankenthal (BW, Wh.) 12.02.2024 16:15 Uhr Alles geck am Deutschen Eck – Rosenmontagszug Koblenz (RP) 12.02.2024 19:00 Uhr Bekannt im Land: Fastnacht – noch immer Männersache? (RP) 13.02.2024 20:15 Uhr Fastnachtshöhepunkte 2024 18.02.2024 20:15 Uhr Das jüngste Ger(i)ücht

