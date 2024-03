SWR Streaming-Tipps für April 2024

Die April-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und in den Social-Media-Kanälen auf einen Blick – vom SWR.

Longreads stehen im Journalismus für lange Erzählungen, die erlauben, tiefer in eine Geschichte einzudringen. Genau das ist das Konzept der neuen, gleichnamigen Literatursendung mit Autorin und Regisseurin Helene Hegemann. Welche Bedeutung liegt hinter dem Erzählten? Was hat ein Buch mit unserem Leben und Denken zu tun? Helene Hegemann trifft ihre Gäste in Buchläden und in ihrem Stammlokal in Berlin. Gemeinsam sprechen sie über ein Buch, das ihr Leben verändert hat. Mit dabei sind: Journalist und Autor Thilo Mischke, Journalistin und Autorin Samira El Ouassil und Boxerin und Autorin Zeina Nassar.

Warum anschauen?

Hier startet ein neues dokumentarisches Format mit Tiefgang und neuem Blick auf Literatur.

Wo zu finden?

Alle drei Folgen der Sendung „Longreads“, einer Koproduktion von rbb, SWR und ARD Kultur, sind ab 26. März 2024 in der ARD Mediathek verfügbar.

Seltene Archivaufnahmen und privates Filmmaterial zeigen die einmalige Atmosphäre des Jazz-Mekkas im Schwarzwald.

Das Musiklabel MPS (Musik Produktion Schwarzwald) aus Villingen ist weltweit bei Fans, Musiker:innen und Liebhaber:innen des Jazz bekannt. Viele Jazz-Legenden reisten ab Mitte der 60er Jahre in das Schwarzwaldstädtchen, um sich von dem Unternehmersohn Hans Georg Brunner-Schwer aufnehmen zu lassen. Villingen wurde für zwei Jahrzehnte zu einem Jazz-Mekka. Die Dokumentation gibt Einblicke in seltene Archivaufnahmen und private Filmaufnahmen und zeigt die einmalige Atmosphäre von MPS.

Wo zu finden?

Ab 2. April in der ARD Mediathek.

ARD Audiothek „Opa, lass reden“ Es ist eine Geschichte über deutsche Familien und ihre Nachkommen, über Schuld, aber auch über das Verständnis und Vertrauen zwischen den Generationen.

Marco findet, er hat den besten Opa von allen. Denn wenn der 21-jährige Auszubildende seine Großeltern besucht, sitzen er und sein Großvater Jo, 86, auf der Terrasse in der Sonne und reden stundenlang. Und Jo erzählt Marco von früher: Wie es war, als in Berlin die Bomben gefallen sind, vom Hunger nach dem Krieg und wie er später als junger Mann aus der DDR geflüchtet ist. Marco glaubt, er weiß ganz gut Bescheid über seine Familie – aber stimmt das wirklich alles? Wie verlässlich sind die Erzählungen seines Großvaters? Der Podcast begleitet Marco und Jo auf eine Reise in die Vergangenheit.

Warum anhören?

Es ist eine Geschichte über deutsche Familien und ihre Nachkommen, über Schuld, aber auch über das Verständnis und Vertrauen zwischen den Generationen.

Wo zu finden?

Siebenteiliger Podcast, die ersten drei Folgen ab 3. April in der ARD Audiothek verfügbar, danach wöchentlich eine neue Folge.

Der „Plusminus“-Podcast liefert spannende Hintergründe, überraschende Perspektiven und aufwendige Recherchen der ARD-Wirtschaftsredaktionen. Wirtschaftswissen, das Dich weiterbringt.

Alles ist Wirtschaft. Aber was passiert hinter den Kulissen? Der ARD-Podcast „Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft.“ lässt gesellschaftlich relevante Wirtschaftsthemen unserer Zeit besser verstehen. Die Hosts Anna Planken und David Ahlf beleuchten die Zukunft der Mobilität, die Geheimnisse der Online-Händler oder die Risiken der Energiewende. Jede Woche ein Thema, ein aktueller Fokus. Hintergründig, spannend erzählt und immer nah an der Lebenswirklichkeit der Hörer:innen.

Wo zu finden?

Ab 17. April in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Eine neue Staffel für alle, die sich für Heimwerken und Handwerk begeistern können – und Spaß an der Restaurierung alter Gegenstände haben.

Die Gegenstände, die in Murats und Günis Werkstatt in Waghäusel landen, haben ihre besten Zeiten scheinbar hinter sich – und dennoch hängen große Emotionen daran. Wie kann man diesen alten Wegbegleitern neues Leben einhauchen? Murat und Güni setzen mit viel Kreativität, einer Prise handwerklicher Hilfe und einem limitierten Budget jedes noch so knifflige Bauvorhaben um. Wie viel sie für das „Makeover“ ausgeben dürfen, legt Murat fest, indem er am „Glücksrad“ dreht.

Wo zu finden?

Vier neue Folgen. Ab 18. April wöchentlich in der ARD Mediathek.

Die bildgewaltige Dokumentation zeigt, wie Tiere auf Umweltveränderungen reagieren und wie dieses Wissen auch uns Menschen schützen kann.

Der deutsche Verhaltensbiologe Martin Wikelski beobachtet Tiere auf der ganzen Welt mit kleinen Hightech-Sendern. Die Dokumentation begleitet ihn auf einer globalen Expedition und zeigt, wie Tierbeobachtungen bisher unentdeckte Zusammenhänge entschlüsseln: Was die Wanderwege der Palmenflughunde in Sambia über die Wiederaufforstung verlorener Wälder verraten, wie Zugvögel in Französisch-Polynesien vor Tsunamis warnen und wie Fluchtreaktionen von Tieren dabei helfen, Wilderer aufzuspüren. Die Erkenntnisse dienen dem Artenschutz – und dem Schutz von Menschen.

Wo zu finden?

Ab 8. April in der ARD Mediathek.

Hitzewellen, Wirbelstürme, Starkregen: Der Klimawandel bleibt weiterhin ein wichtiges Thema. Sven Plöger beleuchtet eine mögliche Ursache dieser Wetterextreme.

2023 war das bislang wärmste Jahr in der Geschichte der Menschheit. Eine wahrscheinliche Ursache dafür: das Wetterphänomen El Niño im östlichen Pazifik – eine Warmwasseranomalie, die über teils noch rätselhafte Fernwirkungen die globalen Wettersysteme aus dem Takt bringt. Die Folge sind Starkregen, Wirbelstürme und Hitzewellen – bald auch in Deutschland? Sven Plöger geht in Panama auf Spurensuche.

Wo zu finden?

Ab 8. April in der ARD Mediathek.

Weil respektlos, lustig und entlarvend Weltbilder aufeinanderprallen und Stimpels Cringe-Faktor weiterhin hoch bleibt.

Neues Schuljahr für den Alman-Lehrer: Die zweite Staffel der Comedyserie „Almania“ bietet wieder Situationskomik, Wortwitz und selbstironisches Spiel mit Vorurteilen und Klischees. Frank Stimpel hat ein Ziel: Mittlere Reife für alle in der Klasse! Dass das mit Hürden verbunden sein wird, ist jedem außer Stimpel klar, und nicht die geringste ist die Selbsteinschätzung seiner Schülerschaft. Zumal Stimpels pädagogische Mittel zwischen haarscharf und scheunentorweit an der Zielgruppe vorbeigehen.

Wo zu finden?

8 x 22 Minuten ab 19. April in der ARD Mediathek.

