Was macht ihn aus, den schönsten Tag im Leben? Der Film aus der Reihe "Rabiat" zeigt, dass er oft zu einer Gratwanderung zwischen Tradition, Geschäft und großen Gefühlen wird.

Wenn zwei Menschen heiraten, stehen viele Dienstleister bereit für die perfekte Inszenierung großer Gefühle. Alle müssen mitmachen: Brautleute, Trauzeug:innen, Standesbeamt:innen, Pfarrer oder Pfarrerin – und die Hochzeitsgesellschaft. Zwischen Junggesellenabschied und Ja-Wort, Hochzeitsmesse und Vorbereitungswahnsinn gibt es viel zu bedenken. Der Film „Die perfekte Hochzeit? Tradition, Geschäft und große Gefühle“ von Manuel Möglich im Auftrag des SWR ist in der ARD Mediathek zu sehen und am Montag, 30. Oktober 2023, ab 23:35 Uhr im Ersten.

Ein unvergessslicher Tag soll es werden

Es soll ein Fest werden, an das sich die Brautleute ihr Leben lang gerne erinnern und alle, die dabei waren, auch. Die Hochzeit als Groß-Event. Josua Frank und seine Freundin haben einen Termin beim Anwalt und besprechen einen Ehevertrag. Das junge Paar wird bald heiraten; falls das Worst-Case-Szenario Scheidung irgendwann eintreten sollte, wollen sie keinen Rosenkrieg.

Neue Ideen für den "schönsten Tag im Leben"

391.000 Ehen wurden 2022 in Deutschland geschlossen. Heiraten und Kirche gehören für viele noch eng zusammen – trotz schwindender Religiosität. Die Kirchen reagieren, etwa in der evangelischen Christuskirche in München mit der Aktion „Einfach heiraten“: An einem Tag lassen sich 56 Paare nacheinander segnen. Was macht ihn aus, den schönsten Tag im Leben? Eine Reportage zwischen Business und Romantik, zwischen großen Gefühlen und großem Geschäft.

Junges Reportage-Format

„Rabiat“ ist das junge multimediale Reportage-Format von SWR und Radio Bremen mit rabiaten Geschichten aus den Blickwinkeln junger Autorinnen und Autoren.

