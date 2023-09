„Nackt über Berlin“: Serie von SWR und ARTE startet im Oktober

Serie von Axel Ranisch mit Lorenzo Germeno, Thorsten Merten und Anh Khoa Trần / Am 12.10. auf ARTE, am 13.10. im Ersten und online first jeweils eine Woche zuvor

Dramatisch, liebevoll, mit Witz und viel Musik: in der Serie „Nackt über Berlin“ von Axel Ranisch zwingen zwei Schüler ihren Direktor zum Seelenstriptease und bringen damit auch ihr eigenes Leben durcheinander. Das Drehbuch zu den sechs 45-minütigen Folgen schrieb Regisseur Axel Ranisch mit Koautor Sönke Andresen auf der Basis seines gleichnamigen Romans. Lorenzo Germeno und Anh Khoa Trần spielen die beiden Jugendlichen, Thorsten Merten den Schuldirektor, den die beiden in seiner Wohnung einsperren. „Nackt über Berlin“ ist eine Produktion von Studio.TV.Film im Auftrag von SWR und ARTE. Ausstrahlung der Serie ist am 12.10., 20:15 Uhr in ARTE sowie am 13.10., 22:20 Uhr im Ersten, jeweils alle sechs Folgen. Online first ab 5.10. auf arte.tv, am 6.10. in der ARD Mediathek.

Hier spricht Gott

Jannik und Tai sind zwei Außenseiter, die in ihrer Schule nicht ernst genommen werden. Füreinander sind sie beste Freunde, hofft zumindest der gutmütige Klassik-Nerd Jannik, der heimlich in Tai verliebt ist. Als die beiden eines Nachts ihren sturzbetrunkenen Schuldirektor Jens Lamprecht auflesen und in seine Wohnung bringen, sperren sie ihn dort ein. Ein Scherz, natürlich. Aber dann lässt Tai den Direktor nicht wieder raus. Stattdessen nutzt er seine Technikskills, um Lamprechts Hightech-Wohnung komplett unter seine Kontrolle zu bringen. Lamprecht muss feststellen, dass er zu einem Gefangenen geworden ist, totalüberwacht von einer anonymen Instanz, die sich Gott nennt und nach seinen Sünden forscht. Jannik wiederum erkennt, dass Tai dem Direktor Mitschuld am Tod einer Mitschülerin gibt. Je aufgelöster Lamprechts Zustand wird, je deutlicher Tais grimmige Freude daran ist, desto größer wird Janniks Stress zwischen Familienleben, Liebessehnsucht und Verantwortungsgefühl.

Lebensbegleiter Tschaikowsky

Entführung, Gewissenserforschung und die Suche nach dem Schuldigen am Suizid einer jungen Frau verknüpft Axel Ranisch in „Nackt über Berlin“ unangestrengt mit der Erzählung von Liebe, von Familie, Erwachsenwerden und Coming out. Immer präsent: Janniks Lebenselixier, die Musik, nicht nur von Tschaikowsky. Zum Ensemble der Serie gehören u. a. Alwara Höfels, Devid Striesow, Christina Große, Sidney Fahlisch, Kathrin Angerer, Heiko Pinkowski, Serafin Mishiev, Stephan Luca, Thandi Sebe und Leander Lesotho. Produzentin der Serie ist Milena Maitz, Producer Fabian Pöhlmann. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner, SWR, und Claudia Tronnier, ARTE.

Ausstrahlung:

Donnerstag, 12. Oktober 2023, 20:15 Uhr alle sechs Folgen auf ARTE

Freitag, 13. Oktober 2023, 22:20 Uhr alle sechs Folgen im Ersten

Online first ab 5. Oktober 2023 auf arte.tv

ab 6. Oktober 2023 in der ARD Mediathek

