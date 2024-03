Die dreiteilige Dokuserie rückt Prinz Harry und sein Leben als „Reserve“ in den Fokus und schaut mit Harrys Augen auf die wichtigsten Momente in seiner Biografie.

Mit „Harry – Schicksalsjahre eines Prinzen“ (AT) schließt der SWR an die beiden großen Erfolgsproduktionen„Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin“ und „Charles – Schicksalsjahre eines Königs“ an, die in den letzten beiden Jahren ausgestrahlt wurden.

Der etwas andere Prinz

Skandalprinz, Halbwaise, Veteran: Prinz Harry füllt viele Rollen aus. Die Produktion geht auf wichtige Lebensmomente des Enkels von Queen Elisabeth II. ein und zeigt, wie Harry durch seine Ehe, den Bruderzwist und seinen Kampf gegen die britische Boulevard-Presse für eine andere Form der Monarchie steht als beispielsweise sein Vater oder sein älterer Bruder William. Die Serie blickt zurück auf die Kindheit, die vom Rosenkrieg zwischen Harrys Eltern geprägt ist und vom Tod der Mutter, Prinzessin Diana, überschattet wird. Während es anfangs noch Zurückhaltung seitens der Boulevard-Blätter hinsichtlich der Berichterstattung über die beiden Prinzen gibt, ziert der jugendliche Harry bald mit skandalösen Fotos die Titelseiten.

Harry und Meghan

Es geht auch um Harry und Meghan als Gegenentwurf zu dem Prinzenpaar William und Kate. Überhaupt, Meghan Markle: Wo kommt sie her, welchen Einfluss hat sie auf Harry? Wie konnte aus dem verheißungsvollen Paar Harry und Meghan der Albtraum der britischen Monarchie werden? Welche Auswirkungen haben Skandal-Interviews und Biografien?

„Harry – Schicksalsjahre eines Prinzen“ (AT) ist eine Produktion von LOOKSfilm im Auftrag von SWR/rbb(gemeinsame Federführung) und NDR.

„Harry – Schicksalsjahre eines Prinzen“ (AT)

voraussichtlich im Vorfeld des 40. Geburtstags von Prinz Harry (15. September 2024) dreimal 25 Minuten in der ARD Mediathek, einmal 45 Minuten im SWR

