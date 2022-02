Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022

Erstmals findet eine Fußball-WM im Winter statt. Wegen der Hitze in Katar wird vom 21. November bis 18. Dezember gespielt. Der SWR hat die Federführung für die ARD-Berichterstattung.

Bei dem weltweit größten Fußball-Event hat der SWR neben der redaktionellen Verantwortung für die ARDProgrammangebote im Radio, Fernsehen und in den digitalen Ausspielwegen auch die technische Gesamtfederführung für ARD und ZDF. Da diese Fußball-Weltmeisterschaft der Männer die kürzeste seit mehr als 40 Jahren werden wird, werden während der Gruppenphase jeweils vier Spiele pro Tag ausgetragen. Das Finale findet am 18. Dezember 2022 um 16 Uhr (MEZ) statt.

Weniger Personal vor Ort und trotzdem hautnah dabei

Die SWR-Sportredaktion erarbeitet zurzeit multimediale Programm- und Personalkonzepte. ARD und ZDF setzen auf eine zentralisierte Produktion. Nach den guten Erfahrungen bei der WM 2018 in Baden-Baden arbeiten Produktion, Technik und Redaktion von ARD und ZDF in diesem Jahr in einem gemeinsamen Sendezentrum in Mainz. Im Nationalen Broadcast Center werden die Sendungen redaktionell geplant und verantwortet. Moderator:innen und Expert:innen von ARD und ZDF moderieren dort aus einem gemeinsamen Studio. Vor Ort in Katar arbeitet der SWR mit schlanker und mobiler Technik und nochmal deutlich weniger Personal. Dennoch wird gewährleistet, dass die Zuschauer:innen hautnah von der WM informiert werden.

Unabhängige Berichterstattung über die Menschenrechtssituation

Die Vergabe der Weltmeisterschaft an den Golfstaat Katar stieß auf große Kritik, die immer noch anhält. In Reportagen und kritischen Hintergrundberichten schildert der SWR auch die Menschenrechtssituation vor Ort und gibt den Betroffenen eine Stimme. Die ARD nimmt ihren Auftrag ernst und wird weiter umfassend alle Facetten der Weltmeisterschaft in Katar abbilden. Damit unterstützt sie auch das Anliegen internationaler Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, die sich gegen einen Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft aussprechen. Sie setzen auf die weltweite Aufmerksamkeit, um Misstände aufzudecken und den Dialog mit den Beteiligten herzustellen.

ARD-Teamchef und ARD-Programmchef Hörfunk: Harald Dietz (SWR) ARD-Programmchef Fernsehen / Online / Social Media: Thomas Wehrle (SWR)

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022

21. November bis 18. Dezember 2022 im Ersten und im ZDF, in den Hörfunkprogrammen der ARD sowie bei sportschau.de, auf Youtube, Instagram und Facebook

