Sechsteilige Doku über Evolution und Biomimetik mit BBC-Dokumentarfilmer Patrick Aryee in der ARD Mediathek.

Könnten sich die nächsten medizinischen Durchbrüche in tödlichen Skorpionen, prähistorischen Raubtieren oder den kleinsten Tieren der Erde verstecken, die nur unter dem Mikroskop zu erkennen sind?

Werden Tiere den Menschen helfen, Krankheiten zu besiegen und ihnen beibringen, lebenswichtige Ressourcen wieder aufzubauen? In der sechsteiligen Doku-Reihe „Evolve“ erklärt BBC-Host Patrick Aryee das Forschungsfeld der Biomimetik. Er präsentiert außergewöhnliche Geschichten über die Errungenschaften der Evolution und versucht zusammen mit Forschenden, Ingenieur:innen und Wissenschaftler:innen, wichtige Zukunftsfragen der Menschheit zu beantworten. „Evolve – Die Zukunft ist tierisch“ ist eine visuell opulente Reise in eine von der Natur inspirierte Zukunft. Ab Dienstag, 16. Mai 2023 in der ARD Mediathek, ab 17. Mai 2023, 0:15 Uhr im Ersten.