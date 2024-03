Nach dem autobiografischen Roman von Christian Baron erzählt „Ein Mann seiner Klasse“ von dem zehnjährigen Christian und seiner Familie. Eine Geschichte von massiver gesellschaftlicher Ungleichheit, von Armut und dem Ergreifen von Chancen, die es eigentlich gar nicht gibt.

Was bedeutet es, in einem reichen Land in Armut aufzuwachsen? Was heißt es, unter diesen Bedingungen Kinder großzuziehen? Nicole Armbruster schrieb gemeinsam mit Regisseur Marc Brummund das Drehbuch zu „Ein Mann seiner Klasse“ auf der Basis des erfolgreichen Romans von Christian Baron über seine Jugend in Kaiserslautern. In der Regie von Marc Brummund sind der junge Camille Loup Moltzen als Christian, Leonard Kunz und Mercedes Müller als seine Eltern und Svenja Jung als Christians Tante Juli zu sehen.

Die Erfahrung von Ungleichheit

Kaiserslautern, im Sommer 1994. Der zehnjährige Christian erlebt einen besonderen Tag: Sein Vater Otteshat für die fünfköpfige Familie einen Besuch im Freizeitpark organisiert. Der außergewöhnliche Ausflug ist für Christian Beweis, wie gut sich der Vater um die Familie kümmert. Der Junge ist stolz auf Ottes, der als Möbelpacker ganz allein eine Waschmaschine tragen kann und seinen Sohn, Fußballfan wie er, in seine Stammkneipe mitnimmt. Doch der Anschein von Familienglück trügt. Die eingetretene Wohnungstür im maroden Mietshaus, Hämatome am Rücken der Mutter und die Erfahrung von Hunger holen die Familie wieder in die Realität zurück. Dass Christian eine Gymnasialempfehlung erhält, ist unerwartet und löst Familienprobleme aus. Seine Mutter Mira will unbedingt, dass der begabte Sohn diese Chance nutzt und auf eine höhere Schule geht. Ottes ist strikt dagegen. Als Mira krank wird und stirbt, löst Miras Schwester Juli ihr Versprechen ein und übernimmt die Verantwortung für die Kinder. Sie kämpft nicht nur gegen Ottes, sondern auch gegen die Willkür des Jugendamtes, das Christian auf den vorgezeichneten Weg in die Hauptschule schicken will. Doch Juli setzt sich durch: Christian kommt aufs Gymnasium. Schulisch kann er dort mithalten. Aber zwischen ihm und den anderen Schülern bleibt ein Graben. Und der Junge leidet darunter, dass sein Vater diesen Weg weiterhin ablehnt. Mehr und mehr gerät Christian in Bedrängnis zwischen Tante Juli, die das Beste für ihn will, und dem Vater, von dem er sich emotional nicht lösen kann. Christian muss sich entscheiden.

Doku im Anschluss

„Ein Mann seiner Klasse“ ist eine Produktion der Saxonia Media in Koproduktion mit SWR und BR für die ARD. In weiteren Rollen spielen Len Blankenberg, Thurid Charlotte Funck, Felician Hohnloser, Katharina Heyer, André Eisermann und Steffen Wink. Im Anschluss an die Ausstrahlung im Ersten folgt eine Dokumentation zum Thema.

„Ein Mann seiner Klasse“

Herbst 2024, im Ersten und in der ARD Mediathek mit anschließender Doku

