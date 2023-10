Screwball-Drama mit Corinna Harfouch, Karin Hanczewski und Louis Nitsche

Wenn aus Nadelstichen Stacheln werden und Untertöne die Oberhoheit übernehmen: Im SWR Fernsehfilm „Der neue Freund“ entzündet sich der Konflikt zwischen Corinna Harfouch und Karin Hanczewski als Mutter und Tochter am neuen Freund der Mutter, gespielt von Louis Nitsche. Dustin Loose inszenierte nach einem Drehbuch von Frédéric Hambalek. Hager Moss Film produzierte im Auftrag des SWR für die ARD. Die Ausstrahlung ist am Mittwoch 25.10., 20:15 Uhr im Ersten.

Ein Raum, zwei Szenen, drei Darsteller:innen

Als Johanna der Wochenendeinladung ihrer verwitweten Mutter folgt, rechnet sie nicht damit, dass Henriette ihr stolz ihren neuen, 25 Jahre jüngeren Freund präsentiert. Henriette ist demonstrativ glücklich mit Philipp, die überrumpelte Johanna dagegen schätzt ihn als Typ Heiratsschwindler ein. Johannas Misstrauen, Henriettes Selbstgewissheit und dazwischen Philipp, der versucht, die Wogen zu glätten – das Zusammentreffen der drei gestaltet sich zunehmend schwierig. Mutter und Tochter wissen, wie sie Untertöne möglichst verletzend platzieren, die jahrelang geübte Zurückhaltung im Umgang miteinander zerbröselt angesichts der neuen Konstellation. So wenig Henriette Zweifel an ihrem neuen Leben zulassen will, gehen Johannas Versuche, die Beziehung ernsthaft zu untergraben, doch nicht ohne Verunsicherung an ihr vorüber.

Das Team

Produzentin von „Der neue Freund“ ist Sophie von Uslar, Producerin Anika Julien. Kamera: Clemens Baumeister, Schnitt: Anna Nekarda, Szenenbild: Myrna Wolff, Kostümbild: Anne-Gret Oehme, Casting: Anja Dihrberg. Eine Produktion der Hager Moss Film im Auftrag des SWR für die ARD. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.

Online first in der ARD Mediathek ab Donnerstag, 19.10.2023 verfügbar.

Henriette (Corinna Harfouch) hat ihre Tochter Johanna (Karin Hanczewski) eingeladen. Dabei aber nicht erwähnt, dass sie ihr ihre neue Liebe Philipp (Louis Nitsche) vorstellen will. © SWR/Hager Moss Film/Chrsitian Schulz SWR Hager Moss Film/Chrsitian Schulz

