Social-Media-Star erzählt exklusiv in SWR3: „Ich mag die einfach nicht anfassen“

In SWR3 erzählt Back-Youtuberin und Social-Media-Star Sally Özcan von ihrer Eier-Phobie: „Ich hab’s nicht so mit den Eiern.“ Über ihren Kanal „Sallys Welt“ erreicht sie mit ihren Koch- und Backvideos täglich Millionen Menschen. Jetzt kommt heraus: Würde sie nicht den Beruf ausüben, den sie praktiziere: „würd‘ ich echt auf Eier verzichten wollen. Ich mag die einfach nicht anfassen […] weil ich weiß, wo sie herkommen. Es ist ja nix, was so gewaschen bei Dir zuhause landet.“

Händewaschen und Arbeitsplatte desinfizieren

Eier lagere sie immer getrennt von anderen Lebensmitteln, so Özcan: „und wenn ich sie dann aufschlage, trenne oder wie auch immer, dann muss ich mir danach dann immer schnell die Hände waschen und alles desinfizieren. Es darf auch nichts auf die Arbeitsfläche kommen. Da bin ich schon ganz penibel.“ Özcan weiter: „Deswegen sieht man mich auch wirklich eigentlich in keinem Video Eier trennen oder Eier aufschlagen. Ich mach‘ das immer vorher, weil ich sonst dazwischen immer losrennen und schnell Hände waschen müsste.“ Keine Eier zu verwenden, sei aber auch keine Option, denn „beim Biscuit oder bei anderen eierreichen Speisen wäre es schon ein Problem,“ so die Food-Bloggerin.

Sally Özcan: „Es gab morgens Eier, mittags Eier und abends Eier“

Ihre Eier-Phobie führt Sally Özcan unter anderem auf ihre Kindheit zurück: „In der Vergangenheit war’s mal so: Ich war mal ne Zeit lang lange allein mit meinem Papa, weil meine Mama mit meinem Bruder viel beschäftigt war. Da war ich noch ein kleines Kind. Und mein Papa hat dann morgens, mittags und abends für mich Essen zubereitet. Und da er es nicht so mit dem Kochen hatte, gab’s morgens Eier, mittags Eier und abends Eier. Und ich durfte halt immer entscheiden zwischen gekocht, gebraten, gerührt. Und ich glaub‘ das kommt so ein bissel auch aus der Kindheit, dass ich einfach irgendwann zu viel Eier hatte.“ Weiter erzählt sie: „Und ich hab’s auch nicht so mit den Gerüchen, also ich bin sehr geruchsempfindlich und ich riech‘ das zum Beispiel, wenn Du was mit Ei zubereitet hast. Dann kommt das ganze Geschirr in die Spülmaschine und dann kann’s eben schon sein, dass das Geschirr nach dem Spülmaschinenvorgang noch nach Ei riecht.“

„Das große SWR3 Grillen“ 2024

Am 14. April standen Johann Lafer und Meta Hiltebrand gemeinsam am SWR3 Grill. Sally Özcan übernahm die Zubereitung des Desserts. Im Radio und Video-Livestream auf SWR3.de konnte Deutschlands einziges interaktives und multimediales Grillen zwischen 13 und 19 Uhr verfolgt werden. Hörer:innen und Zuschauer:innen konnten synchron und in Echtzeit mitgrillen.

Zitate frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle „SWR3“.

„Das Große SWR3 Grillen“ online:

Das große SWR3 Grillen mit Johann, Meta & einem Special Guest!

Sally Özcan SWR

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (ZIP)

Pressekontakt Corinna Scheer E-Mail: corinna.scheer@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.