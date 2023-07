„ARD-Buffet“ läuft noch bis Ende 2024

per Mail teilen

Verlängertes gemeinsames Mittagsmagazin von ARD und ZDF löst „ARD-Buffet“ ab / Übergangsphase für SWR-Sendung aus Baden-Baden bis Ende 2024

Die Entscheidung von ARD und ZDF, ihre Kooperation am Mittag auszubauen und das gemeinsame „Mittagsmagazin“ ab Januar 2024 auf zwei Stunden zu verlängern, betrifft auch das vom SWR produzierte „ARD-Buffet“. Nach mehr als 25 Jahren wechselt dieses 2024 übergangsweise auf einen früheren Sendeplatz von 11:15 Uhr bis 12 Uhr. Ab dem Jahr 2025 wird der SWR die Sendung dann nicht fortsetzen. Das „ARD-Buffet“ kommt seit Januar 1998 jeden Werktag live aus dem SWR-Funkhaus Baden-Baden.

Kai Gniffke: Starkes Angebot zur Mittagszeit

„Das nun absehbare Ende des ARD-Buffet ist ein Einschnitt“, sagt Kai Gniffke, SWR Intendant und ARD-Vorsitzender: „Unser Ziel ist es, gemeinsam in der ARD-Familie und mit dem ZDF mit dem neuen Mittagsmagazin dem Publikum zur Mittagszeit auch in Zukunft ein gutes und journalistisch starkes Angebot zu machen. Ich freue mich, dass dies im Geist von Gemeinsamkeit und Miteinander gelungen ist – auch wenn der Abschied vom ARD-Buffet natürlich kein Grund zur Freude ist. Mit Blick auf unsere Kolleginnen und Kollegen werden wir mit der Situation verantwortungsvoll umgehen.“

Clemens Bratzler: Es endet ein Stück Fernsehgeschichte aus Baden-Baden

„Das Ende der täglichen Live-Sendung ist ein schmerzhafter Schritt für den SWR und für die Mitarbeitenden. In mehr als 25 Jahren hat sich das ARD-Buffet im Tagesprogramm behauptet und ist für viele Zuschauer:innen ein zuverlässiger Begleiter gewesen“, sagt der zuständige SWR Programmdirektor Clemens Bratzler. „Aber in der Veränderung liegt auch eine Chance. Der Schritt eröffnet uns die Möglichkeit, unsere finanziellen Mittel so umzuschichten, dass wir mit neuen, vor allem digitalen Formaten auch jüngere Zielgruppen erreichen.“

Im Januar 1998 ging das „ARD-Buffet“ erstmals auf Sendung

Am 5. Januar 1998 ist das „ARD-Buffet“ erstmals aus Baden-Baden auf Sendung gegangen. Die Service-Sendung im Ersten hat sich über die Jahre einen exzellenten Ruf erarbeitet und steht maßgeblich dafür, wie ressourcenschonend ein tägliches Live-Format entstehen kann. Das „ARD-Buffet“, dessen Erfolgskonzept im eigenen Haus entwickelt wurde, war immer auch ein Aushängeschild des SWR.

SWR wird Neues entwickeln und Perspektiven schaffen

„Bis Ende 2024 werden wir in bewährter Qualität noch mehr als 350 Mal live aus Baden-Baden senden. Das ARD-Buffet wird sich dann von den Zuschauer:innen verabschieden. Für uns bedeutet das gleichzeitig, Neues zu entwickeln und gemeinsam mit der Redaktion eine Perspektive zu schaffen, die unser Publikum weiter auf den verschiedenen Ausspielwegen begeistert“, sagt Clemens Bratzler.

„Kaffee oder Tee“ wird fortgeführt

Die werktägliche Live-Sendung im SWR Fernsehen „Kaffee oder Tee“, ebenfalls aus Baden-Baden, wird der SWR fortführen. Das sehr erfolgreiche und beim SWR Publikum beliebte Nachmittagsformat gehört zu den erfolgreichsten in der ARD.





