Künstler 1994 – 2020

Bereits Weltstars wie die Fugees, Katie Melua oder Anastacia traten beim „SWR3 New Pop Festival“ auf. Für andere Künstler wiederum stand das Festival am Anfang ihrer Karriere. In der Übersicht sind alle Musiker aufgeführt, die das Trendfestival der Musik seit 1994 besucht haben.

1994

Celtas Cortos // Jet Black Joe // Trans-Global Underground // Auktyon // Fleshquartet // Chumbawamba // Vic Chesnutt // Reality Brothers // Stiltskin // Angélique Kidjo

1995

Collective Soul // Blessid Union of Souls // Mercury Rev. // Bobo in white wooden houses // Alanis Morissette // Ezio // Better than Ezra // Drugstore // Keziah Jones // Supergroove

1996

The Bluetones // Faithless // Moloko // Dubstar // Deep Blue Something // Olive // Patti Rothberg // Kula Shaker // Fugees // Dreadzone

1997

Fountains of Wayne // Soraya // Meredith Brooks // Paula Cole // Savage Garden // Vivid // Ragga and the Jack Magic Orchestra // Apollo 440 // Freundeskreis

1998

Marcy Playground // Eagle-Eye Cherry // Bran Van 3000 // Gry // Morcheeba // Bic Runga // The Getaway People // Jay-Jay Johanson // Xavier Naidoo // Imani Coppola

1999

Citizen King // Bloodhound Gang // Manau // Zentrifugal // Gentleman // Nightmares On Wax // Travis // Control Machete // Speech // Macy Gray

2000

Laith Al-Deen // Him // Emiliana Torrini // Andreas Johnson // Lara Fabian // Angie Stone // Marque // Toploader // Reamonn // Anastacia

2002

Remy Shand // Tiziano Ferro // Kosheen // Haven // Wonderwall // Ayak // Joy Denalane // David Usher // Watershed // Special: Reamonn // Mousse T. // Natural // Sophie Ellis-Bextor // Blue

2003

Cosmo Klein // Frank Popp Ensemble // Malia // John Mayer // Patrice // Daniel Bedingfield // Siobhan Donaghy // Itchycoo // Skin // Special: Ricky Martin // Reamonn // Jeanette // Sonique // Pet Shop Boys

2004

Jamelia // Maroon 5 // Phoenix // Groove Guerrilla // Katie Melua // Joss Stone // Amy Winehouse // Gus Black // Delirious // Special: Udo Lindenberg // Yvonne Catterfield // Jam & Spoon feat. Rea // Dante Thomas // Silbermond

2005

Daniel Powter // Juanes // Amadou & Mariam // Lucie Silvas // Akon // Athlete // KT Tunstall // Kettcar // Caesars // Special: Westernhagen // Wir sind Helden // Texas // Simple Minds // Katie Melua

2006

Paolo Nutini // Scissor Sisters // The Feeling // James Morrison // Corinne Bailey Rae // Nerina Pallot // Tina Dico // Wallis Bird // The Fray // Special: Sasha // Marquess // Lionel Richie // Lily Allen // Zucchero



2007

Maria Mena // Ghosts // Feist // Zascha Moktan // Mando Diao // Orishas // John Butler Trio // Ayo // Special: Joe Cocker // David Bisbal // Simon Webbe // No Angels // Sunrise Avenue // 2raumwohnung

2008

Amy MacDonald // The Script // A Fine Frenzy // OneRepublic // Simple Plan // Yael Naim // Sara Bareilles // Stanfour // Duffy // Special: Udo Lindenberg // Ich & Ich // Colbie Caillat // Gabriella Cilmi

2009

Razorlight // Milow // Soha // The Virgins // Livingston // Daniel Merriweather // Noisettes // White Lies // Lenka // Melanie Fiona // Special: a-ha // Jan Delay // David Guetta feat. Kelly Rowland // Cassandra Steen feat. Adel Tawil // Pixie Lott

2010

Aura Dione // Marina & the Diamonds // Rox // Hurts // Alex Max Band // Ellie Goulding // Scouting for girls // Robert Francis // Amanda Jenssen // Plan B // Special: Lena // Unheilig // Madcon // Brandon Flowers // Lissie

2011

Bruno Mars // Brooke Fraser // Clare Maguire // Caro Emerald // Andreas Bourani // Rumer // ZAZ // I Blame Coco // Tim Bendzko // Jessie J // Special: The Scorpions // Melanie C // Jason Derulo // Rea Garvey // Frida Gold // Natalia Kills // Gypsy & The Cat

2012

Olly Murs // Of Monsters And Men // Y’Akoto // FUN // Cro // Michael Kiwanuka // Ed Sheeran // Kraftklub // Mark Forster // Caligola // Special: Lana Del Rey // Silbermond // Paul van Dyk // Marlon Roudette // Medina // Loreen // Eagle-Eye Cherry

2013

Imagine Dragons // Bastille // Jake Bugg // Birdy // Passenger // Tom Odell // Biffy Clyro // Glasperlenspiel // Maxim // Crystal Fighters // Special: Die Toten Hosen // James Blunt // Tim Bendzko // Alex Hepburn // Wax

2014

American Authors // Sam Smith // London Grammar // Clean Bandit // Nico & Vinz // George Ezra // Family Of The Year // Cris Cab // Larsito // Alle Farben // Special: Mando Diao // Marlon Roudette // Milow // Mr. Probz // Elaiza // Jan Delay // Lenny Kravitz // Fanta4

2015

Kwabs // James Bay // Mikky Ekko // Ella Henderson // Joris // Kodaline // Katzenjammer // Tove Lo // Kelvin Jones // Years & Years // Special: Hurts // Silbermond // Josef Salvat // Herbert Grönemeyer // Culcha Candela

2016

Jess Glynne // Julian Perretta // Louane // Adesse // The Strumbellas // Walking On Cars // Sigala // Matt Simons // Jamie Lawson // Dua Lipa // Special: Tim Bendzko // Mark Forster // Zara Larsson // Olly Murs // Imany // Marius Müller-Westernhagen

2017

Rag’n’Bone Man // The xx // Wincent Weiss // Welshly Arms // Alice Merton // Anne-Marie // JP Cooper // Zak Abel // Kaleo // Lola Marsh // Special: Rag’n’Bone Man // Max Giesinger // Adel Tawil // George Ezra // Anastacia // Radio Doria

2018

Nico Santos // Tom Walker // Lea // Namika // Mabel // Lauv // Mike Singer // Jeremy Loops // Alma // Deva Mahal // The Night Game // Special: Revolverheld // Amy Mcdonald // Alvaro Soler // The Boss Hoss // Eagle-Eye Cherry // Rea Garvey

2019

Lewis Capaldi // Picture This // Declan J Donovan // Christopher // Dean Lewis // Justin Jesso // Dennis Lloyd // Dermot Kennedy // Freya Ridings // Sam Fender // The Faim // Special: James Blunt // LENA // Mark Forster // Matt Simons // Die Fantastischen Vier // Alice Cooper

2020

Das Festival konnte aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht stattfinden