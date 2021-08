Theater

Samtrote Sessel, Stuck und brokatgoldene Logen – das Theater Baden-Baden gehört zu den schönsten Theatern Deutschlands. 1862 wurde es – damals noch als Gastspielhaus – mit der Uraufführung von Hector Berlioz „Béatrice et Bénédict“ eröffnet. Seit dem Jahr 1918 ist ein festes Schauspielensemble am Goetheplatz engagiert: Das von Intendantin Nicola May geleitete Theater Baden-Baden bespielt das historische Haus am Goetheplatz: Klassiker in zeitgemäßer, textgenauer Interpretation, Werke aus der deutsch- und englischsprachigen Moderne sowie aktuelle Stücke und Uraufführungen werden im Repertoirebetrieb gezeigt.

Kurhaus

Im berühmten Kurhaus-Casino Baden-Baden erleben Sie die „SWR3 New Pop“-Bands live im wunderschönen Ambiente des stilvollen Bénazetsaals. Das attraktive Kurhaus-Casino ist das Wahrzeichen der Stadt und seit dem 19. Jahrhundert Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens sowie exklusiver Schauplatz hochkarätiger Events. Vom Foyer – rechts das Casino Baden-Baden, links das Kurhaus-Restaurant – führt die große Freitreppe hinauf in das obere Foyer mit seinen exquisiten Veranstaltungsräumen. Mittelpunkt ist der harmonisch-elegante Bénazetsaal, der nach seiner grundlegenden Neugestaltung eine tolle Akustik, ein ausgeklügeltes Lichtkonzept und eine Raumgestaltung bietet, die Bühne und Saal einander näherbringt – ideale Voraussetzungen für höchsten Pop-Konzertgenuss live.

Festspielhaus

Deutschlands größtes Opernhaus und eine der größten Spielstätten klassischer Musik in Europa. Das Opernhaus geht eine architektonische Symbiose mit dem ehemaligen Baden-Badener Bahnhof ein. Die neoklassizistische Bahnhofshalle geht in ein modernes Konzerthaus über, dessen Akustik zur besten der Welt gehört und einen einzigartigen Hörgenuss bietet.