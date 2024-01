per Mail teilen

„Ich bin nicht gescheitert, ich habe 10.000 Wege entdeckt, die nicht funktioniert haben.“

Alva experimentiert schon als kleiner Junge ständig in seinem eigenen Labor, später wird er als Erfinder Thomas Alva Edison berühmt. Wissen aus Büchern reicht Alva nicht, er will es selbst ausprobieren. Schon mit zwölf Jahren nimmt Alva seinen ersten Job an, wird Zeitungsjunge bei der amerikanischen Eisenbahn. Kurz darauf hat er im Gepäckwagen des Zuges ein kleines Labor für Experimente. Clever versucht er aus allem das Beste für sich selbst herauszuholen.

So wird Thomas Alva Edison zu einem der größten Erfinder aller Zeiten. Er entwickelt die Glühbirne zum Massenprodukt, meldete über tausend Patente an. Der sicherste Weg zum Erfolg, so sein Motto, besteht darin, es noch ein weiteres Mal zu versuchen. „Mein Traum, meine Geschichte“ zeigt, wie der pfiffige, geschäftstüchtige und entschlossene zwölfjährige Alva seinen Traum lebt und sich daraus eine Erfolgsgeschichte entwickelt.

Ausstrahlung

KiKA: Sonntag, 24. März 2024, 19:25 Uhr

ARD Mediathek: Ab dem 2. Februar 2024 verfügbar

Besetzung