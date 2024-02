Der Komiker, Satiriker und Musiker Tobias Mann ist Mainzer durch und durch. Geboren und aufgewachsen in Mainz, trat er mit zwölf Jahren zum ersten Mal auf eine Bühne. Und feierte von da an Erfolge, nicht nur in seiner Heimatstadt. Aus Mainz ist er allerdings nie weggegangen. Mit „Back to the Roots“ wandelt er auf den Spuren seiner Vergangenheit, zurück zu seinen Wurzeln: sein erster Fastnachts-Auftritt, seine erste Band, sein erstes Theaterstück, sein erster Preis. Energiegeladen, klug und mit jeder Menge Unsinn im Kopf führt Tobias Mann durch seine Stadt, durch seine Geschichte, durch seine Vergangenheit. Und trifft dabei Weggefährten, die sich mit ihm gemeinsam erinnern und in den vergangenen Zeiten schwelgen, heiter und mit viel Humor. Das kann Tobias Mann wie kein anderer: Menschen zum Lachen bringen. Eine Kunst, die er auf seine ganz eigene Art beherrscht. Das wird eine lustige Mainz-Reise.

Ausstrahlung

Ab Donnerstag, 22. Februar 2024, in der ARD Mediathek

Am Freitag, 8. März 2024, „Expedition in die Heimat – Takeover: Tobias Mann“ im SWR