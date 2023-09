per Mail teilen

Mit dem Erlebnistag der Landesschau haben Zuschauer nicht nur die Möglichkeit die Moderator:innen persönlich kennen zu lernen, sie können zusammen auch einen ganz besonderen Tag erleben. Die Macher in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg lassen sich immer etwas ganz Besonderes einfallen. Was die Gewinner beim Seenachtfest in Konstanz erlebt haben? Klickt ins Video!