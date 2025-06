Paula Kersten

Geografin mit großer Begeisterung für Menschen und Sprache. Im Jahr vor dem Volo habe ich beim SWR Studio in Freiburg und bei ARTE in Straßburg gearbeitet.

So viel Abstand liegt zwischen meiner Heimat und dem nächsten SWR-Standort …

meine Heimatgefühle sind etwas zerfleddert. Geboren bin ich in Göttingen, das wären rund 200 Kilometer bis zum SWR Regionalbüro Hachenburg. Gewohnt habe ich in letzter Zeit viel in Straßburg, rund 20 Kilometer bis zum Regionalstudio in Offenburg, und in Freiburg, 600 Meter entfernt vom Studio.

Ich freue mich im Volontariat mit Abstand am meisten auf …

alles!

Wenn ich mit Abstand auf meine bisherigen journalistischen Erfahrungen schaue, dann …

stelle ich fest, dass das genau der Beruf ist, den ich machen möchte.

In meiner Freizeit mache ich mit Abstand am liebsten …

vieles! Neulich habe ich in meiner Freizeit Fichtenspitzen gesammelt, um Sirup daraus zu machen. Das habe ich gern gemacht, aber ein Superlativ ist hier vielleicht doch unangebracht. Allgemein bin ich gerne unterwegs, in anderen Ländern oder im Ländle.

Ich halte Abstand von …

Integralrechnungen und Thunfischsandwich.

Sobald die Abstandsregeln aufgehoben sind, werde ich …

den Portugalurlaub fortsetzen, den ich wegen Corona abbrechen musste. Meinen 30. Geburtstag nachfeiern. Skatrunde um Skatrunde in einer Kneipe zocken. Meine Uroma besuchen. Auf Konzerten mitsingen, bis die Stimme weg ist. Tanzen, bis die Sonne wieder aufgeht. Meine Freunde in Frankreich wiedersehen. Die Liste ist lang!