Wir dienen der Gesellschaft. Wir hören den Menschen zu. Wir stehen für lebendige Demokratie und solidarisches Zusammenleben. Wir bieten mit unseren unabhängigen Angeboten allen Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Orientierung, Heimat und Geborgenheit.

Absolvieren Sie die Wahlstation im Justitiariat in Mainz!

Sie verfügen über medienrechtliche Vorkenntnisse und möchten einen Einblick in die vielfältigen Themenbereiche des Justitiariats einer großen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt gewinnen? Der SWR bietet Rechtsreferendar*innen die Möglichkeit, die Wahlstation im Justitiariat in Mainz zu absolvieren und sich dabei in eine Vielzahl von Rechtsgebieten einzuarbeiten (z.B. Programmrecht, Urheberrecht, Marken- und Titelrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht, Baurecht, Jugendmedienschutz und vieles mehr).

DAS ERWARTET SIE

Sie erhalten Einblicke in den SWR als innovatives Medienunternehmen.

Ein enger Austausch mit den Jurist*innen.

Sie bearbeiten rechtliche Fragestellungen, nehmen an der Beratung der Programmbereiche und juristischen Programmabnahmen teil.

Sie nehmen rechtliche Bewertungen vor, verfassen eigene Stellungnahmen und Gutachten und bereiten Entscheidungen vor.

WAS WIR BIETEN

Zeitgemäße, attraktive Rahmenbedingungen begleiten und fördern den interessanten und vielseitigen beruflichen Werdegang unserer Beschäftigten. Was der SWR als Arbeitgeber zu bieten hat, haben wir hier übersichtlich zusammengestellt. Hybrides Arbeiten möglich.

VIELFALT IM SWR

Der SWR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern und fordert daher Frauen auf, sich zu bewerben.



Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in unserer Belegschaft. Jede Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung.

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des gewünschten Zeitraums an: Rechtsreferendariat@swr.de