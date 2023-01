Das SWR Messeradio mit Paul Jens

Sendungsthemen: Mobilität der Zukunft, Baumzelte und das Urlaubsziel Tansania.

In der heutigen Radiosendung von der CMT Bühne mit Paul Jens geht es unter anderem um die neusten Trends in Sachen Mobilität der Zukunft. Diverse Fahrzeuge konnten bis heute direkt auf der Messe in einem Parkour getestet werden. Mit Jan Reich von "Abenteuerreich" spricht Paul Jens über ein etwas anderes Campingerlebnis im Baumzelt und mit seiner Kollegin Tjada Huchtkötter wird die Rubrik "Ich packe meinen Koffer" weitergeführt. Zum Abschluss gibt Franziska Changula Einblicke in das Land Tansania als mögliches Urlaubsziel.