Die Ausbildung beim SWR zu absolvieren, bringt viele Vorteile mit sich und ist eine gute Investition in die Zukunft.

Dich erwartet eine vielseitige Ausbildung, da du die Möglichkeit haben wirst, viele unterschiedliche Abteilungen, wie zum Beispiel Produktionen, Redaktionen oder die Verwaltung kennenzulernen und von der Erfahrung der langjährigen Kolleg*innen beim SWR zu lernen und zu profitieren. Unsere Auszubildenden beim SWR haben außerdem einen starken Zusammenhalt, der auch standortübergreifend von der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV), durch organisierte Treffen und Veranstaltungen gefördert wird. Der Grundbaustein für den starken Zusammenhalt wird unter anderem in den Onboarding Wochen gelegt. Hier wird man zu Beginn seiner Karriere beim SWR langsam eingeführt und lernt den SWR, das Funkhaus sowie seine Kolleg*innen erstmal richtig kennen, bevor es in der Arbeitswelt los geht. Unsere Auszubildenden erreichen durch ihre motivierte Arbeit überdurchschnittliche Leistungen. Dieses Engagement wollen wir honorieren und ihnen ganz bewusst Benefits bieten, die über dem Durchschnitt liegen. Vor allem jetzt in diesen schwierigen Zeiten wollen wir für unsere Lernenden ein attraktiver Arbeitgeber bleiben und unterstützen.