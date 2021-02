Unsere duale Studentin Pia Vester, 21 Jahre, Duales Studium BWL – Industrie, 3. Semester erzählt im Interview, wie sie auf das duale Studium beim SWR gekommen ist und was sie währenddessen alles erlebt.

Wie bist du an dein duales Studium gekommen?

Für mich war schon seit der Schulzeit klar, dass ich dual studieren möchte. Ich habe mir dann nach meinem Schulabschluss mehrere Unternehmen in verschiedenen Branchen angeschaut und diese verglichen. Am DHBW Infotag bin ich dann auf das duale Studium beim SWR aufmerksam geworden und hab mich direkt beworben, weil ich sowohl den Studiengang als auch das Medienunternehmen sehr passend fand.

Welche Stationen hast du während deines dualen Studiums schon durchlaufen?

In meiner ersten Praxisphase war ich in der Personalentwicklung, dort habe ich einen guten Überblick über die verschiedenen Abteilungen im SWR bekommen können. In der nächsten Praxisphase war ich im Einkauf, dort habe ich auch meine erste Projektarbeit über den elektronischen Unterschriften-Workflow geschrieben. Momentan bin ich am Ende meiner dritten Praxisphase in der Abteilung Personalstrategie und -controlling, die meisten Einblicke habe ich hier im Personalmarketing erhalten.

Welche Aufgaben haben dir während deines Studiums besonders viel Spaß gemacht?

Den SWR Backstage Kanal auf Instagram und das LinkedIn Profil mit zu betreuen hat mir besonders gut gefallen. Man durfte selbst Stories z.B. zum Arbeitsalltag drehen, Postings vorbereiten und diese auch hochladen. In den Redaktionskonferenzen hat man sich dann über den Content ausgetauscht und neue Ideen waren dabei immer erwünscht! In der Personalentwicklung durfte ich selbst standortübergreifend an verschiedenen Schulungen teilnehmen und habe viel für meine berufliche Zukunft mitnehmen können. Es gab immer viel zu tun, wurde aber auch nie langweilig! 😊

Gab es auch Dinge, die du nicht so gerne gemacht hast?

Ja, das gab es natürlich auch. Das Gute dran ist, dass ich diese Aufgaben / Abteilungen dann für die Zukunft ausschließen konnte. Ich habe dadurch auch selbst neue Schwächen und Stärken an mir entdecken können.

Welche Tipps hast du für alle auf Lager, die sich auch für ein duales Studium hier interessieren?

Schaut euch gerne mal die Ausbildungsvideos oder die Highlights vom SWR Backstage Kanal auf Instagram an, wenn ihr euch nicht sicher seid, was am besten zu euch passt – da bekommt man einen tollen Einblick in unseren Arbeitsalltag!

