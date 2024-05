SWR Backstage - unser neues Format auf Instagram

Brandneue Infos, heiße Backstage-Einblicke und feurige Posts vom Jugend-Workshop #WasMitMedien – all das erwartet euch auf SWR Backstage, ganz frisch serviert von uns Azubis, Volos und dual Studierenden.

Hier geht's zum Insta-Channel

Was gibt es hier zu sehen?

Seit dem 15. Juni brennt unser 🧡 für den jüngsten Instagram Channel des SWR. Wie es der Name schon sagt, bietet "swrbackstage" authentische Einblicke hinter die Kulissen des SWR und zeigt das Medienmachen aus nächster Nähe.

War das schon alles?

Nein, es gibt noch mehr. Der Kanal bildet ab, was man in den vielfältigen Berufsbildern im SWR alles reißen kann und welche zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten der SWR bietet. Ihr wollt wissen, was man in den einzelnen Ausbildungen alles macht? Dann folgt "swrbackstage" und lasst euch direkt von uns – Azubis, dual Studierenden und Volos – berichten, was wir so erleben. Außerdem teilen wir mit euch besondere Erlebnisse, berichten von unseren Highlights beim SWR und nehmen euch mit auf unsere Reise durch das SWR Universum.

Doch damit nicht genug! Auch ihr könnt Teil unseres Kanals werden, denn teilnehmende der Medienwerkstatt des Jugendworkshops "#WasMitMedien" veröffentlichen ihre ersten journalistischen Gehversuche auf "swrbackstage".

Hinweis: Coronabedingt kann dieser momentan leider nicht stattfinden.

Und es gibt noch mehr: Ihr werdet bei uns regelmäßig mit den wichtigsten Facts versorgt – auf welcher Messe kann ich den SWR persönlich kennen lernen? Wann endet der Bewerbungsschluss für die Ausbildung? Was verdiene ich während einem Dualen Studium? Diese und noch mehr Infos halten wir stets für euch bereit.

Wie kann ich meine Liebe für euch am Besten zeigen?

Wir freuen uns über alle treuen und neuen Follower. Likes sind nicht alles, aber machen uns trotzdem stolz. Also ran ans Herzchen vergeben, kommentiert unsere Beiträge und kommt mit uns ins Gespräch.

Hier geht's zum Insta-Channel

Wir freuen uns auf euch!