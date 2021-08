Workshop 10

New Work ist in aller Munde – aber was bedeutet das eigentlich? Und vor allem: Wie kann es mir in meinem Arbeitsalltag helfen? Der Workshop stellt die Grundlagen von New Work vor und bietet Einblicke in meine liebsten Workhacks aus der New Work-Welt. Außerdem ist Zeit für einen Austausch zum Thema New Work eingeplant. Ich bin gespannt, von euren Erfahrungen zu hören und zu lernen.