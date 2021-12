Anika Keil

per Mail teilen

Über die Moderatorin

Vom Pott ins Ländle für das SWR-Volo. Seitdem im Südweschde hängen geblieben, allerdings in Rhoihesse im schönen Mainz. Seit 2017 Reporterin bei den Fernsehnachrichten „SWR Aktuell Rheinland-Pfalz“, hier auch Miterfinderin und Moderatorin der frühen Nachrichtenausgabe „SWR Aktuell Update“. Mit Moderationsausflügen zu „Menschen & Momente“ und in die Kultur bei der „Landesart“. Studiert hab‘ ich „irgendwas mit Medien“ in Duisburg und Bochum - und damals schon Radio und erste Fernsehbeiträge gemacht.

Radikal digital...

…seit der ersten Emailadresse mit 15 Jahren (die allerdings zu peinlich ist, um sie hier zu veröffentlichen). Trotzdem überrascht, was eine Pandemie plötzlich bei der Digitalisierung in der Berufswelt alles möglich macht. Mein bescheidener Versuch einer digitalen Work-Life-Balance: Zwei getrennte Handys – dienstlich und privat. Und ehrlich gesagt: Mittlerweile lege ich beide Handys auch gerne mal weg! #offline