Als in Frankreich die Entscheidung getroffen wurde, wegen der Corona-Infektionsgefahr Schulen, Kindergärten, Parks und Spielplätze zu schließen, war für Familienvater und SWR Auslandskorrespondent im ARD-Studio Paris, Marcel Wagner, schnell klar: Diese Situation ist in der am dichtesten besiedelten Stadt Europas nur schwer auszuhalten. Also Familie und Arbeitsutensilien einpacken und – genau wie eine Million andere Pariser*innen – raus aus der engen Metropole. Kurz darauf folgt dann auch am Ausweichdomizil die Überraschung: strikte Ausgangssperre. Wie man unter diesen Umständen als Korrespondent trotzdem noch recht gut arbeiten kann, und warum der Ortswechsel auch einen wohltuenden Perspektivenwechsel mit sich bringt, erzählt Marcel Wagner im Video.